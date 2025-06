Ein Drahtseil-Akt, ohne Angst, fallen zu können

Bilder in Purbach

Wer es nicht in den Augarten schafft, um die Skulpturen von Edith Sandhofer zu bestaunen, schaut in Purbach vorbei. Das Restaurant Braunstein bietet zwar keinen Platz für drahtige Gesellen, aber neun ihrer Bilder sind bereits aufgehängt. Für Juli ist dort eine Vernissage inklusive Liederabend geplant.