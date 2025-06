Coole Geschmacks-Explosionen mit Eismanufaktur

Ja, gesehen in Gols bei der Seewinkler Eismanufaktur. Ivan „Ivo“ Klaric – mittlerweile Wahl-Golser und gelernter Gastronom hat sich nach einigen gastronomischen Stationen in Wien 2021 dem Eis verschrieben. Zuerst war er Franchise-Nehmer vom Eismacher. Dann reizte es ihn immer mehr selbst Gefrorenes zu machen – und zwar in den verrücktesten Variationen. Also ließ er sich darauf ein und fing im Winter an zu lernen wie man Eis macht. „Ich war in Italien auf einem Kurs und auch in Österreich habe ich einige Seminare zum Thema gemacht.“