Illmitz: Lakeside on Beach eröffnet den Sommer

Bei hoffentlich herrlichem Wetter verwandelt sich das Strandbad Illmitz mit dem „Lakeside on Beach“ an den beiden Tagen ab 16 Uhr wieder in einen Ort voller guter Sounds, bester Laune und noch besseren Drinks. „Wir freuen uns auf ein Wochenende in unserer Sommer Oase direkt am See mit chilliger Musik und lässigen Leuten“, so Organisator Rainhard Molnar.