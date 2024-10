Flo & Wisch: „Unser Bauch ist das beste Orakel!“

Kickl, Nehammer & Co: Wer macht das Rennen?

Aber was sagt ihr untrügliches Bauchgefühl zur politischen Zukunft Österreichs? Immerhin wurden die Berufsblödler, die seit 2022 auch Intendanten von „Kabarett am See“ in Oggau sind, erst neulich von Burgenlands Landtagspräsident Robert Hergovich zu „Demokratiebotschaftern“ ernannt. „Wer die neue Bundesregierung anführen wird, steht in den Sternen. Das kann also nur die Gerda Rogers wissen. Zum Thema Bauch können wir daher nur soviel sagen: Wir sind sicher, dass Werner Kogler nicht nächster Kanzler wird.“