Herzzerreißend und fesselnd: „Bologna-Entführung“

„Rapito“, also geraubt, so der italienische Originaltitel des von Marco Bellocchio inszenierten, historisch belegten True-Crime-Dramas, das sich so 1858 zutrug und mit dem sich der Regisseur einmal mehr als Chronist italienischer Geschichte positioniert: Im Auftrag von Papst Pius IX. (Paolo Pierobon) dringen Uniformierte in das Haus einer Familie im jüdischen Viertel Bolognas ein und fordern die Herausgabe des sechsjährigen Sohnes Edgardo ein. Der Knabe, der als Säugling in einem Moment schwerer Erkrankung von einer katholischen Amme notgetauft wurde, ist nach dem Selbstverständnis der Kirche somit Christ. Und einem damals unumstößlichen Gesetz folgend, musste das Kind im katholischen Glauben erzogen werden.