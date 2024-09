Romantisches Chaos ++ Clooney und Pitt zurück

Es wird romantisch mit der neuen Liebeskomödie „Nobody Wants This“: Darin verliebt sich eine atheistische Podcasterin in einen Rabbi. In „Wolfs“ stehen George Clooney und Brad Pitt wieder gemeinsam vor der Kamera und diesmal gibts ein Hammer-Interview mit keinem Geringeren als Hollywoods Superstar Colin Farrell, der für „The Penguin“ wieder in eine bekannte Rolle schlüpft. Was darf man diese Woche nicht verpassen? Die Antwort gibts im „Stream On“-Magazin!