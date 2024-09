Afrika: EU-Milliarden versickern oft ohne Wirkung

„Faktenbasierte“ Unterstützung

Der Fokus lag diesmal vor allem auf Projekten in Äthiopien, Gambia, Mauretanien, Libyen und Tunesien. Und in diesen Ländern hätte sich gezeigt, dass der Anspruch, „faktenbasiert“ zu unterstützen, nicht gelingt. Zwar wurden mehr als 100 Forschungsberichte zu Fluchtursachen finanziert. Allerdings seien die allermeisten Ergebnisse zu spät veröffentlicht worden, als beinahe alle finanziellen Mittel schon zugewiesen gewesen seien, schreibt die EU-Behörde. Die Erkenntnisse konnten sich also nicht mehr entsprechend in die Projekte mit einfließen.