Hatte Höhenangst: Tourist von Berg in OÖ gerettet

Schwierige Bedingungen

Die Bergrettung Obertraun wurde alarmiert und startete mit insgesamt 18 Bergrettern in mehreren Gruppen zu einer Suche nach dem Abgängigen. Erschwert wurde der Einsatz durch den Nebel, Regen und die schneebedeckten Wege. Die Bergretter versuchten, den Tschechen durch Rufe zu orten, was ihnen gegen 22 Uhr auch gelang. Wie durch ein Wunder wurde er unverletzt in unwegsamem Gelände im Bereich Loskoppen aufgefunden. Die Bergretter brachten ihn wieder zurück auf den markierten Weg und begleiteten ihn von dort zur Seilbahn und weiter ins Tal.