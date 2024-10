Grüner Aktionismus gegen gefällte Bäume

Wenig Interesse an Ausweitung des Schutzes

Dabei hätte der Bund sogar die Hälfte der Kosten zurückerstattet, sagt Haider-Wallner. Leider habe Baumschutz im Burgenland nicht den Stellenwert, wie in manch anderen Bundesländern. Entsprechende Anträge der Grünen im Landtag seien von der SPÖ abgeschmettert worden, so Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.