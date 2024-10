Hamas verherrlicht: Imam abgeschoben

Meloni beklagt „weit verbreiteten Antisemitismus“

Am Montag wurde auch in Italien des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 gedacht. Premierministerin Giorgia Meloni beklagte während eines Synagogen-Besuchs den „versteckten und weit verbreiteten Antisemitismus“. „Die öffentlichen Demonstrationen der letzten Tage haben dies leider bestätigt“, erklärte die Regierungschefin in Anspielung auf die unerlaubte pro-palästinensische Demonstration am Samstag in Rom, bei der es zu Krawallen mit 34 Verletzten gekommen war.