„Sieg Heil“-Rufe: Meloni verteidigt Parteijugend

Ministerpräsidentin erklärte Mussolini zu „gutem Politiker“ in Jugend

Meloni war in ihrer Jugend Mitglied in der Jugendbewegung der von Anhängern des faschistischen Diktators Benito Mussolini gegründeten Partei MSI. Als 19-Jährige wurde sie sogar Chefin der „Azione Studentesca“, deren Emblem das von Rechtsextremen in ganz Europa verwendete Keltenkreuz ist. Damals sagte sie, Mussolini sei ein „guter Politiker“ gewesen. Später bemühte sie sich um eine Distanzierung von der faschistischen Vergangenheit ihrer Partei.