Heuriges Jahr wird wohl wärmstes seit Messbeginn

Extrem-Regenfälle in vielen Weltregionen

Zugleich sei im September 2024 in einigen Teilen der Welt in nur wenigen Tagen so viel Regen gefallen wie sonst in mehreren Monaten, erklärte die stellvertretende Direktorin des Copernicus-Klimadienstes, Samantha Burgess. Es kam in vielen Weltregionen zu extremen Regenfällen und zerstörerischen Stürmen.