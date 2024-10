Was Landsleute schätzen und wo die Grenzen liegen

Sicherheit und Verkehr sind sehr von Interesse

Die Infrastruktur im ländlichen Raum ist freilich an sich ein heißes Thema. Denn obwohl sich 80 Prozent in ihrer Gemeinde an sich wohlfühlen und immerhin auch 77 Prozent „nach 23 Uhr auf der Straße sicher“, gibt es doch viele Punkte, in denen die Meinungen überraschend weit auseinandergehen: Denn während immerhin 57% der Niederösterreicher dafür wären, die Geschwindigkeit besser zu überwachen (Detail am Rande: Mehr als ein Drittel würde es begrüßen, wenn die Strafen auch in die Gemeindekasse fließen würden), ist lediglich nur fast ein Viertel dafür, dass im gesamten Ortsgebiet Tempo 30 gelten sollte.