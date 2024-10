Gute Mobilität liegt bei Bürgern an erster Stelle

Landbewohner und ihre Präferenzen bei Mobilität

Befragt wurden 2400 Landesbürger. So verschieden die Fragengebiete waren, so überraschend einige Ergebnisse: Während Investitionen in Straßen (66%) und in den Öffi-Ausbau 54% Zustimmung fanden, liegen Radwege mit 24 % ganz hinten auf der Skala. „Hier dominiert doch der ländliche Raum“, so Pressl, „da geht es um andere Distanzen.“