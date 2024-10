Goldwörth und die blaue Welle

Ja, wie es FPÖ-Nationalrats-Wahlsieger Herbert Kickl beim Oktoberfest in der Oststeiermark am Sonntag in die johlende Menge geschmettert hatte: Die blaue Welle rollt und rollt und rollt. Am kommenden Sonntag könnte sie Vorarlberg bei den Landtagswahlen erfassen, in knapp sieben Wochen die Steiermark, im Jänner das Burgenland. Schon sehen manche – nicht nur blaue – Beobachter ein Bundesland nach dem anderen in die Hände der FPÖ fallen.