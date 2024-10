Digital-Uni in Linz muss neuen Standort suchen

Prammer zieht Notbremse

„Nach dem Gutachten des Landes ziehe ich bei dem Projekt die Notbremse und werde die Umwidmung des Geländes in Bauland nicht zulassen“, so der Vizebürgermeister. „Unbestritten ist, dass der Klimawandel von uns Menschen verursacht wird. Daraus ergibt sich eine massive negative Beeinträchtigung unserer Lebensqualität – auch in Linz -, wir wir mit Hitzesommern und Hochwasserkatastrophen zunehmend zu spüren bekommen“, so Prammer, der betont, dass ihm bewusst sei, „wie viel Herzblut und Arbeit von vielen Menschen“ in diesen Standort bereits geflossen seien.