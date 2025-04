Infektionsrekord bei Masern vorbei, Gefahr bleibt

„Säugling platzte bei Hustenanfall Gefäß im Kopf“, titelte die „Krone“ im vergangenen Sommer. Drei Kinder schwebten damals im Linzer Kepler Uniklinikum mit Keuchhusten in Lebensgefahr. Im Vorjahr wurde ein Negativrekord aufgestellt – 2647 Keuchhusteninfektionen wurden in Oberösterreich gemeldet. Zum Vergleich: 2022 waren es in ganz Österreich nur 164.