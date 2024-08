Pläne zur Umwidmung von Digital-Uni liegen auf

Der Standort der neuen Hochschule im Anschluss an die Johannes Kepler Uni in Linz-Urfahr stößt in der Stadt auf viel Kritik. Die Bürgerinitiative (BI) „Retten wir den Grüngürtel“ hat bis Ende Juni 7000 Unterschriften dagegen gesammelt, denn mit einer Verbauung des Grünlandes gehe klimatologisch eine wichtige Kaltluftschneise für die Stadt verloren, so das ökologische Argument.