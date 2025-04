Mühlviertler helfen bald Prothesenträgern weiter

Neueste Entwicklung: Genspeed Biotech ermöglicht nun auch aus einem Tropfen Blut die Bestimmung des Vitamin-D-Status – innerhalb von 20 Minuten. „Gegebenenfalls wird einem dann direkt in der Apotheke das richtige Nahrungsergänzungsmittel in der richtigen Dosis empfohlen“, sagt Geschäftsführer Max Sonnleitner. Die Innovation ist seit September 2024 auf dem Markt und wird bereits in etwa 40 Apotheken angeboten, in Linz etwa in der Apotheke Auhof oder der Wasser-Apotheke, in Altenberg bei Linz in der Johannes-Apotheke Herzog oder in Mauthausen in der Mariahilf-Apotheke.