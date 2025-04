„Ängstliche Reaktionen füttern Verbalsadisten“

Unterstützung angeboten

Ein großes Thema neben der Drohungen war für die Medizinerin auch die finanzielle Situation. Diese war sehr angespannt, weil sie aus Angst vor körperlichen Angriffen einen Sicherheitsmann engagiert, die Ordination umgebaut und einen Panikraum eingerichtet hatte. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser gab an, dass die Kammer 7200 Euro an Beihilfe geleistet hat und bei einem Gespräch am 22. Juli 2022 weitere Unterstützung angeboten wurde, um die Ordination am Laufen „und die Versorgung im Ort“ gewährleisten zu können. Es gab laut Niedermoser keine daran geknüpften Bedingungen, etwa, dass sich Kellermayr aus der Öffentlichkeit zurückzieht, aber „ich gab ihr den Rat, sich zurückzunehmen. Wir in der Kammer und auch ich bekamen Drohmails, aber damit muss man pragmatisch umgehen“.