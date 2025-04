Teils schwer verletzte Kinder durch Scooterunfälle

In einer unübersichtlichen Kurve in Königswiesen kollidierten, wie berichtet, am Samstag gegen 14.45 Uhr ein Quad-Fahrer (50) und ein Zehnjähriger auf einem E-Scooter frontal. Der schwer verletzte Bub wurde vom Rettungshubschrauber nach Linz geflogen. Bereits am Mittwochabend war eine 13-Jährige in ihrer Heimatgemeinde Hellmonsödt auf so einem Gefährt unterwegs, als sie auf einer Kreuzung von der Straße abkam und in eine Wiese stürzte. Das Mädchen rappelte sich auf, fuhr 300 Meter weiter und legte sich dann, offenbar benommen, in ein Feld. Zu m Glück kam zufällig eine Notfallmedizinerin vorbei, die sich um die Scooter-Lenkerin kümmerte und den Transport in die Kinderklinik organisierte. Dort gab es Entwarnung: ambulante Behandlung.