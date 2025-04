Mühlviertler Wolfsrudel ist doch nicht abgewandert

Bestätigte Risse

Eine mögliche Wolfsichtung gab es am 2. April offenbar in Bad Leonfelden, ein entsprechender Foto- oder Videonachweis dazu liegt aber nicht vor. Ein Rehriss in Rohrbach-Berg und ein gerissenes Rotwild in Aigen-Schlägl (beide Mitte März gefunden) konnten dank DNA-Analysen inzwischen eindeutig einem Wolf zugeordnet werden.