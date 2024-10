Wie viel Macht hat der Papst heutzutage noch?

Besonders seine Rolle als diplomatischer Vermittler ist jedoch in unserer Zeit mit den aktuellen Konfliktherden so wichtig wie eh und je. Darüber hinaus nimmt er auch gern Stellung zu Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und Umweltschutz und ruft diese dadurch allen ins Bewusstsein, für die seine Worte Bedeutung haben. Zugleich gerät er aber auch durchaus von Zeit zu Zeit in die Kritik, etwa durch seine Aussagen über die Rolle der Frau oder moderne Technologie.