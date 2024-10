Innsbrucker Herbstmesse begeht 90. Geburtstag

Heuer findet die Herbstmesse zum 90. Mal statt. Laut Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber ist sie nach wie vor ein wichtiger Branchentreff für die regionale Wirtschaft und kurbelt das Geschäft an: „Die heutige Innsbrucker Bevölkerung ist mit dieser Shopping-Plattform quasi aufgewachsen und emotional verbunden. Kein Wunder, dass sie stolz ist und diesen beliebten Familienevent in den vergangenen Jahren so gut angenommen hat.“