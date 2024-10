„Die kleine Drogerie“ schließt nach elf Jahren

Klein, aber oho! Das trifft auf „Die kleine Drogerie“ (DKD) in Steyr zu. Vor elf Jahren hat sie Kathrin Kierer eröffnet, nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Ihr großer Wunsch: dass die Drogerie im Stadtteil Münichholz weiter offen bleibt. „In der DKD stecken so viel Liebe und Herzblut. Darum wäre es sehr schade, wenn das Geschäft schließen müsste, weil ich in Pension gehe.“