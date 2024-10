Olympia-Held Bontus ist der Sportler des Jahres!

Am Wasser fühlt sich Bontus seit seiner Kindheit wohl. Da sein Vater bereits 1999 mit dem Kitesurfen begonnen hatte, wurde jeder Urlaub im Hause Bontus am Meer verbracht. Mit sieben, acht Jahren, als er schwer genug war, fing er an zu kiten. Ganz glimpflich verlief es nicht immer, im linken Knie sind Kreuz- und Innenband bereits einmal gerissen. Das änderte aber nichts an der Leidenschaft.