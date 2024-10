Speerwerferin Hudson ist Sportlerin des Jahres!

Sternstunde in der heimischen Leichtathletik

Keine Frage: Heuer ist Speerwerferin Hudson der Durchbruch auf großer Bühne gelungen. Von Rückenproblemen und Erkrankungen unbeeindruckt verbesserte sie am 22. Mai in Eisenstadt mit 66,06 m den von ihr gehaltenen ÖLV-Rekord. Als Europas Jahresbeste und Topfavoritin behielt sie am 11. Juni im Olympiastadion von Rom die Nerven und sorgte mit dem Gold-Gewinn bei der EM für eine Sternstunde in der heimischen Leichtathletik.