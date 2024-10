Olympioniken Vadlau/Mähr sind das Team des Jahres!

Abschluss zur plastischen Chirurgin von Vadlau

Vadlau widmete sich anderen Dingen und ging in die seglerische Auszeit. Sie trat in die Fußstapfen ihrer Mutter und begann an der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien ein Medizinstudium, Olympia in Tokio sah sie nur vor dem TV-Schirm. Mit dem Abschluss zur plastischen Chirurgin ließ sich Vadlau dann nicht viel Zeit. Noch während des Studiums entfachte die Liebe zum Segeln erneut, die Umstellung der 470er tat das Übrige. Sie habe noch eine Rechnung mit Olympia offen, sagte Vadlau damals. Vorschoter Mähr war da schon an Bord.