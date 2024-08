Tränen nach Gold! Bontus weint mit der Familie

Nach dem Sieg von Bontus im ersten Rennen am Donnerstag musste das weitere Finalprozedere wegen Leichtwinds vertagt werden. Auch am Freitag war der 23-Jährige zunächst nicht zu stoppen. Der Niederösterreicher holte im zweiten Rennen den zweiten „Win“ und erarbeitete sich damit einen Showdown gegen Vodisek, der mit zwei „Wins“ Vorsprung ins Finale gestartet war. Der Slowene stürzte in der Entscheidung, Bontus gewann erneut und krönte sich zum Olympiasieger.