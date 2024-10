Skilehrer (21) bestreitet Vergewaltigungsvorwurf

Mit Angehörigen reiste der Angeklagte aus den Niederlanden an, um sich am Donnerstag im Landesgericht Salzburg dem Vorwurf der Vergewaltigung zu stellen. Laut dem Staatsanwalt soll er in der Silvesternacht 2024 gegen 3 Uhr nachts eine Arbeitskollegin draußen mit Gewalt zum Sex gezwungen haben. „Trotz Gegenwehr“, betonte der Ankläger. Zudem soll er an einem anderen Tag eine andere Arbeitskollegin gegen ihren Willen geküsst haben – hier lautet der Vorwurf auf Nötigung.