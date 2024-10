Schillerkopf: Auf des großen Dichters Nasenspitze

Eine Tour, die alpine Kenntnisse erfordert

Die Tour auf den Schillerkopf ist anspruchsvoll und deshalb nur für geübte und schwindelfreie Wanderer zu empfehlen. Zudem sollte der Aufstieg nur an schönen Tagen mit trockener Witterung in Angriff genommen werden, da der Gratweg an mehreren Stellen ausgesetzt ist und absolute Trittsicherheit erfordert. Die Tour eignet sich besonders für schöne Herbsttage, wenn die Sonne die exponierten Berghänge nicht mehr in einen Backofen verwandelt und die Sicht klar ist. Bei Schneelage in den höheren Gefilden ist besondere Vorsicht geboten, im Zweifelsfall ist es besser, umzukehren.