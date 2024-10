Lenker gesteht Unfall mit 1,3 Promille Restalkohol

Nachdem die Polizeistreife eingetroffen war, kam kurze Zeit später ein 27-jähriger Tennengauer mit einem Pkw an der Unfallstelle vorbei und gab an, mit einem anderen Pkw den Unfall am Vorabend, kurz vor Mitternacht, verursacht zu haben. Ein Alkotest mit dem Mann ergab einen Wert von 1,28 Promille. Laut seinen Angaben hatte er am Vorabend letztmalig Alkohol konsumiert. Die Polizisten nahmen dem 27-Jährigen Führerschein und Autoschlüssel ab. Er wird bei der BH Hallein mehrfach angezeigt.