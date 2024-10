Ärger über „Drexlers Politisierung der Polizei“

Just vier Tage vor der Nationalratswahl brach in der Oststeiermark anscheinend der „Polizei-Notstand“ aus, wie Kritiker unken, denn der schwarze Landeshauptmann Christopher Drexler berief eilig einen „Blaulichtgipfel“ in St. Kathrein am Offenegg ein. Ergo trommelte seine Bezirks-ÖVP Weiz eifrig Teilnehmer zum Nachmittagstermin im Gasthaus zusammen. Freilich erging die Einladung – relativ kurzfristig – auch an das Bezirkspolizeikommando Weiz.