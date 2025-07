Ehemaliger Landesrat Hermann Schaller gestorben

Kranzniederlegung in Frauenberg

Anlässlich des ersten Todestags von Landesrat Hans Seitinger besuchten am Montagvormittag die ÖVP-Regierer rund um Khom gemeinsam mit Witwe Anni dessen Grab in Frauenberg, um einen Kranz niederzulegen. „Wir gedenken eines großen Politikers, der mit ganz viel Leidenschaft für seine Arbeit gelebt hat – aber vor allem bleibt er uns als großartiger Mensch in Erinnerung“, betonte Manuela Khom.