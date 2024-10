Sprachniveau wesentlich bei Erwachsenenbildung

Laut der von Oktober 2022 bis März 2023 durchgeführten Erhebung haben 58,6 Prozent der Personen mit Deutsch als Erstsprache in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung an Weiterbildungen wie Kursen, Seminaren, Workshops, Vorträgen, Schulungen am Arbeitsplatz oder Privatunterricht teilgenommen. Nur knapp dahinter folgen mit einer Teilnahmequote von 52,9 Prozent Personen mit Sprachniveau C (kompetente Sprachverwendung, also fließend). Bei Personen, die Deutsch als weitere Sprache auf dem Niveau B (selbstständige Sprachverwendung, vor allem wenn es um Alltägliches geht) beherrschen, waren es 34,7 Prozent.