Soviel Geld müssen sie für Autoreparatur ausgeben

Fehlersuche kann teuer werden

Wenn in der Werkstätte nach einem Fehler an Ihrem Fahrzeug gesucht wird, ist das grundsätzlich nicht kostenlos. Legen Sie eine Preisobergrenze fest (bestenfalls schriftlich z.B. per Mail), bis zu der Kosten anfallen dürfen, ohne dass Rücksprache mit Ihnen gehalten werden muss. Gerade bei älteren gebrauchten Fahrzeugen kann ansonsten die Fehlersuche sogar den Wert des Autos übersteigen.