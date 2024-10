Mit Laserblocker wollte Raser Geldstrafe entgehen

Ertappter Lenker musste an Grenze 1200 € zahlen

Die Tricks von notorischen Rasern kennen die Beamten der Landesverkehrsabteilung nur zu gut. Streng gehen sie gegen die Geschwindigkeitsübertretungen vor. Diesmal führte die Polizei direkt an der Grenze in Klingenbach gezielte Kontrollen gegen rücksichtslose Tempobolzer durch.Gleich zu Beginn der Schwerpunktaktion geriet der Kastenwagen eines Betriebes mit drei Bauarbeitern aus Ungarn ins Visier der Exekutive.