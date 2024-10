Monatsvorrat der neuen NEOH Berry Riegel gewinnen

Der neue Berry-Riegel bringt intensive Beerenaromen und cremigen Schokoladengeschmack zusammen – ganz ohne zugesetzten Zucker. Die frische Rezeptur sorgt für ein erfrischendes Mundgefühl, das an Joghurt erinnert. Dank der ZERO+ Formel bleibt die Blutzuckerkurve flach und der Riegel ist auch noch reich an Ballaststoffen. Perfekt also für alle, die Naschen und Gesundheit verbinden wollen.