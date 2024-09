Nach Schiri-Angriff: Fortsetzung für 23 Minuten

Mit 0:1 zur Pause zurück – das gab‘s für Moosburg, Tabellenführer der 1. Klasse C, heuer noch nie. Gegen die Treibach Juniors dauerte es 65 Minuten bis der Torjäger vom Dienst Chigbogu Onuh (22 Saisontreffer in neun Spielen!) erstmals für sein Team anschrieb. Am Ende bleibt man mit einem 3:1-Erfolg weiter klarer Erster.

Ein Torspektakel. Straßburg (2. C) feuert aus allen Rohren! In den letzten drei Spielen traf man gleich 27-mal! Den Höhepunkt stellte nun der 14:0-Kantersieg gegen Himmelberg (mit 50 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga) dar!