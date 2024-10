So haben die Salzburger ihre Stimmen abgegeben

Während die FPÖ in ausnahmslos allen Salzburger Gemeinden dazugewann und großer Wahlsieger war, holten die Blauen ausgerechnet in der Landeshauptstadt ihr schlechtestes Ergebnis (21,3 Prozent). Landesweit zwar noch Nummer eins, fuhr die ÖVP aber durch die Bank zweistellige Verluste ein. Einzig in Weißpriach kam die Volkspartei mit einem Minus von 9,2 Prozentpunkten davon. Bitterer wurde es für manch Kleinpartei: Keine einzige Stimme gab es für die KPÖ in vier Gemeinden. In Tweng gab keiner sein Kreuzerl für BIER ab.