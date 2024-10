Vegetarismus: Wie stehen Sie dazu?

Leben Sie vegetarisch oder haben Sie schon einmal mit diesem Gedanken gespielt? Wie hat sich der Fleischkonsum in Ihrer Familie über die Jahre gewandelt – wie viel Fleisch haben beispielsweise Ihre Großeltern im Vergleich zu Ihnen gegessen? Was sind Ihrer Meinung nach die größten Vorteile, was mögliche Nachteile einer vegetarischen Ernährung? Welche pflanzlichen Alternativen zu herkömmlichen Fleischgerichten schmecken Ihnen am besten? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten mit unserer Community unten in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Beiträge.