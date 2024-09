EU will Rauchen unter freiem Himmel einschränken

Tote durch Passivrauchen

Großbritanniens Regierung geht aber noch deutlich weiter. So sollen beispielsweise Einweg-E-Zigaretten verboten und süße Geschmacksrichtungen sowie knallige Verpackungen eingeschränkt werden. Ob die EU ähnliche Schritte setzen wird, bleibt abzuwarten. Über das Rauchverbot an bestimmten Plätzen wird erst in den kommenden Wochen im Parlament abgestimmt.