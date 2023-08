Wie die EU das Rauchen im Freien verbieten will

Es ist lange her, dass Rauchen als cool galt, dass in Kaffeehäusern und Bars gequalmt wurde, was das Zeug hielt, und dass die Zigarette ein beliebtes Accessoire von Intellektuellen und Künstlern war. Wer sich noch erinnern kann, dass einst in Zügen und auch im Flugzeug ab einer bestimmten Reihe geraucht wurde, hat seine Jugend schon längst hinter sich.