Grazer Kult-Veranstalter Vojo Radkovic verstorben

New York, London oder Berlin – das sind die Zentren des internationalen Popzirkus. Dort geben sich die Weltstars die Klinke in die Hand. Dass auch Graz und die Steiermark ab den 1970ern auf den Tourplänen echter Weltstars stand, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Vojo Radkovic. Der Journalist setzte es sich in den Kopf, Musikgrößen nach Graz zu holen – und hat es einfach gemacht. „In dieser Zeit hat es in Österreich nur zwei Veranstalter in Wien gegeben und Stars haben einen großen Bogen um Graz gemacht“, erinnerte er sich erst unlängst in einem Gespräch mit der „Krone“.