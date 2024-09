Nein zu FPÖ ist zu wenig an Ansage

Sturz ins (schwarze) Seil

Der 29. September wird aber als alles andere als „erfreulich“ in die Geschichtsbücher der ÖVP eingehen, sicher nicht als Gipfelsieg – maximal als ein Sturz ins (schwarze) Seil. Aber auch der kann schmerzhaft sein und böse Folgen haben. Nun werden wir in Tirol hören, so wie das Amen im Gebet, dass es sich schließlich um eine Bundeswahl handelte. Wenn sich die Schwarzen damit trösten, dann alles Gute. Das sollten sie aber nicht. Auffällig ist nämlich, dass man von Wahl zu Wahl verliert. Teils gravierend.