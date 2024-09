Wer siegt in Niederösterreich? Das lange Zittern!

Blaue in schwarzen Hochburgen stark

Das gute Abschneiden der Freiheitlichen wird wohl ein Weckruf für die ÖVP sein: Gerade in ehemaligen schwarzen Hochburgen, auf dem Land und in kleinen Gemeinden, sind dieses Mal die Freiheitlichen besonders stark. Wenn die Volkspartei bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2025 in den Kommunen nicht wieder viele Stimmen verlieren will, muss sie beweisen, dass Veränderung möglich ist. Und da braucht es anscheinend neue Ansätze im traditionell konservativen Niederösterreich.