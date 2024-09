Iran-Regime im Dilemma

Israels Generalabrechnung mit der Terrorbedrohung kommt Irans Regime in jeder Beziehung ungelegen und stellt es vor ein arges Dilemma. Die Demütigung könnte jedenfalls nicht größer sein: Der Hamas-Chef in Teherans Sicherheitszone getötet, der Hisbollah-Chef plus gesamter Führung tief unter Beirut getötet, Israels Sicherheitsdienste auf jeder nahöstlichen Funkwelle.