Die wichtigsten Fakten und Daten zur Wahl in Tirol

Mandate: Es geht um 183 Sitzplätze – so viele Mandatare zählt das Hohe Haus in Wien. Auf Tirol entfallen davon dieses Mal insgesamt 16 Abgeordnete. Wie viele Mandate in den Regionalwahlkreisen verteilt werden, richtet sich nach der Einwohnerzahl gemäß der Volkszählung. Jedes Bundesland (und jeder Wahlkreis) bekommt eine Maximalzahl an Mandaten zugewiesen, die dort verteilt werden können. Am meisten Abgeordnete stellen Niederösterreich (37) und Wien (33), am wenigstens kommen aus Vorarlberg (8) und Burgenland (7).