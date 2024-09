Nationalratswahl: 540.000 Tiroler sind berechtigt

Wer zieht in den Nationalrat ein und welche Parteien haben in den kommenden Jahren das Sagen? Darüber entscheidet am heutigen Sonntag ganz Österreich. In Tirol gibt es exakt 539.833 Wahlberechtigte. Wer nicht schon per Briefwahl seine Stimme abgegeben hat, kann persönlich im Wahllokal von seinem demokratischen Recht Gebrauch machen.