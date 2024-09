Schulkinder: Hier „wächst“ das Wiener Schnitzel

Mitten im Wohngebiet am Leopoldauer Platz im 21. Bezirk befindet sich der Bio-Bauernhof von Andreas Maurer. Tierwohl steht hier an oberster Stelle, bereits 2015 stellte sein Vater den Betrieb komplett auf Bio um. Was das bedeutet und woher die Lebensmittel, die auf den Tellern landen, eigentlich kommen, erzählt Maurer regelmäßig Schulklassen, die er durch seinen Hof führt. Wie auch die Schüler der 4. Schulstufe einer Ganztagsschule im 9. Bezirk.